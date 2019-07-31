В Петербурге хотят установить памятник Даниилу Гранину

Общественная палата Санкт-Петербурга поддержала идею установки памятника известного писателя Даниила Гранина.

По предварительной версии, скульптура будет изображать писателя сидящим в кресле с раскрытой книгой в руках. Созданием скульптурной композиции займется Евгения Буркова.

Предполагается разместить монумент в честь петербугского писатлея на Дальновосточном проспекте в районе новостроек.

По словам представителей Общественной палаты, такое место выбрано не случайно: именно там находится культурно-просветительский центр при библиотеке, которая носит имя Даниила Гранина.

В этом году, 1 января, со дня рождения писателя исполнилось 100 лет. В связи с этим президент России Владимир Путин издал указ, объявляющий текущий год Гором Гранина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля.