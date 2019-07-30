Жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля

Дождь со снегом пошел на следующий день после заявления Беглова о начале подготовки к зиме.

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео падающий снег 30 июля. На юге Санкт-Петербурга зафиксировали редкое природное явление.

Видео: «Ридус»

Речь не идет о красивом зимнем снегопаде — жители Московского района пережили снег с дождем. Сам факт природного явления не вызвал серьезно ажиотажа в социальных сетях. Последние выходные выходные в Санкт-Петербурге выдались жаркими: температура достигала 30 градусов тепла. Сейчас в Северной столице похолодало до 10 градусов. При этом в Петербурге идут короткие дожди и дует сильный ветер.

Интересно, что снег выпал в Петербурге на следующий день после того, как врио губернатора Александр Беглов рассказал о подготовке города к приближающейся зиме на радио “Россия Санкт-Петербург”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ждут сильный ветер в среду.