Жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля

Жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля
В Северной столице похолодало до 10 градусов. Фото: pixabay.com

Дождь со снегом пошел на следующий день после заявления Беглова о начале подготовки к зиме.

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео падающий снег 30 июля. На юге Санкт-Петербурга зафиксировали редкое природное явление.

Видео: «Ридус»

Речь не идет о красивом зимнем снегопаде — жители Московского района пережили снег с дождем. Сам факт природного явления не вызвал серьезно ажиотажа в социальных сетях. Последние выходные выходные в Санкт-Петербурге выдались жаркими: температура достигала 30 градусов тепла. Сейчас в Северной столице похолодало до 10 градусов. При этом в Петербурге идут короткие дожди и дует сильный ветер.

Интересно, что снег выпал в Петербурге на следующий день после того, как врио губернатора Александр Беглов рассказал о подготовке города к приближающейся зиме на радио “Россия Санкт-Петербург”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ждут сильный ветер в среду.

беглов видео зима лето московский район погода снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Останки гангстера “Джонни Д” достанут из земли
Жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля
Водитель Rolls Royce задержан после драки в Приморском районе
Жена шейха, сбежавшая из ОАЭ с деньгами, просит защиты у британского суда
Гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга
Ветер повалил березу на машину на Дачном проспекте
Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала
Школьники раскладывали камни на железнодорожных путях в Финляндии