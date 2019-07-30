Усиленный ветер с северо-запада сохранится в Петербурге в среду

Короткие дожди составят компанию ветру — при такой погоде зонт не поможет.

Спасатели Санкт-Петербурга предупредили жителей Северной столицы о повторном усилении ветра в среду 31 августа. Скорость воздушных потоков с северо-запада составит от 7 до 12 м/с.

В прибрежных районах Санкт-Петербурга возможны порывы до 15 м/с, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга и Ленобласти 30 июля. Стоит отметить, что вчера спасатели уже предупреждали о сильном ветре — он не ослабевает. Как и сегодня во вторник, в течение дня ожидают короткие дожди — при такой погоде зонты, как правило, не помогают.

Сегодня в Санкт-Петербурге 10-16 градусов тепла, завтрашний день обещает быть таким же.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что МЧС предупредило об усилении ветра в Санкт-Петербурге во вторник.