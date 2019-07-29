МЧС предупреждает о завтрашнем усилении ветра в Петербурге

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу информирует горожан о том, что завтра, 30 июля, ожидается опасное усиление ветра до 15 метров в секунду.

По словам синоптиков, в город придет северный и северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такая скорость ветра считается потенциально опасной.

Сотрудники МЧС не рекомендуют выходить на улицу без необходимости, отпускать детей одних без присмотра на прогулку. Следует проявить осторожность и внимательность, обходить сухие деревья, ветхие здания и строения.

Не стоит садиться за руль. Кроме того, для сохранности транспортного средства рекомендуется поставить его в гараж во избежание повреждений от падающих веток.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что серферов и рыбаков унесло сильным ветром от берега Финского залива.