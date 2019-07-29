Серферов и рыбаков унесло ветром от Финского залива

Спасателям удалось вытащить экстремалов.

Горожане вышли на SUP-серфах в Финский залив, решив присоединиться к параду в честь Дня ВМФ. Однако они не учли, что накануне в Санкт-Петербурге был сильный ветер.

Порывами ветров серферов унесло так далеко от берега в открытое море, что выбраться на сушу самостоятельно они не могли. Расстояние до берега составляло примерно 300 метров. Серферы отплывали от пляжа в поселке Солнечное.

Экстремалам посчастливилось попасться на глава патруля поисково-спасательной службы. Спасатели догнали их, перетащили на лодку и привезли на сушу.

Однако уже через час сильный ветер унес на небезопасное расстояние рыбаков, которые отдыхали на резиновой лодке без мотора. Рыбаки вызвали помощь самостоятельно, позвонив в службу 112.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец получил 380 часов работ за вождение в нетрезвом виде.