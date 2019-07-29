Петербуржец получил 380 часов работ за вождение в нетрезвом виде

Обвиняемый был остановлен сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем, когда уже был ранее привлечен за это же к административной ответственности.

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение, предъявленное Павлу Лангуеву. Он признан виновным по статье 264.1 УК РФ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В процессе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 380 часов обязательных исправительных работ и лишением прав на управление транспортным средством на 2 года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух мужчин, издевавшихся над подростком в Петербурге, отправят в колонию на 4 и 7 лет соответсвенно.