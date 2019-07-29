Двух мужчин, издевавшихся над подростком в Петербурге, отправят в колонию на 4 и 7 лет

В отношении обвиняемых собрано достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

Следствием установлено, что Сергей Караванов 1994 года рождения и Иван Беляков 1998 года рождения в ночь на 19 февраля, находясь под воздействием психотропных веществ, в квартире одного из домов по Будапештской улице в Санкт-Петербурге пытали мальчика 2006 года рождения в целях наказания, избили его ремнем (не менее 23 ударов) и нанесли ожоги электрошокером и сигаретами, сообщили Gazeta.SPb в СО СК России по Санкт-Петербургу.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г, д, е» части 2 статьи 117 УК РФ, и назначил наказание в виде: Караванов лишение свободы на срок 7 лет строгого режима, Белякову — 4 года общего режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестный попытался перебросить 140 грамм гашиша в «Кресты».