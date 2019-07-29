Неизвестный попытался перебросить 140 грамм гашиша в «Кресты»

Обнаружили два свертка, в которых находился мобильный телефон и два брикета наркотического средства "гашиш" массой более 140 гр. Фото: Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Обнаружили два свертка, в которых находился мобильный телефон и два брикета наркотического средства "гашиш" массой более 140 гр. Фото: Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В СИЗО «Кресты» злоумышленник пытался перебросить два свертка со 140 граммами наркотического вещества.

Оператор поста видеонаблюдения заметил, как со стороны одного из объектов учреждения подошел неизвестный мужчина с каким-то свертком в руке и намеревался перебросить его на территорию «Крестов».

Правоохранители незамедлительно выдвинулись на место предполагаемого переброса и задержали злоумышленника, сообщает УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники следственного изолятора осмотрели место переброса, где обнаружили два свертка, в которых находился мобильный телефон и два брикета наркотического средства «гашиш» массой более 140 гр. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в овсяных хлопьях для арестанта СИЗО №6 закопали телефон.