Неизвестный попытался перебросить 140 грамм гашиша в «Кресты»

В СИЗО «Кресты» злоумышленник пытался перебросить два свертка со 140 граммами наркотического вещества.
Оператор поста видеонаблюдения заметил, как со стороны одного из объектов учреждения подошел неизвестный мужчина с каким-то свертком в руке и намеревался перебросить его на территорию «Крестов».
Правоохранители незамедлительно выдвинулись на место предполагаемого переброса и задержали злоумышленника, сообщает УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники следственного изолятора осмотрели место переброса, где обнаружили два свертка, в которых находился мобильный телефон и два брикета наркотического средства «гашиш» массой более 140 гр. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в овсяных хлопьях для арестанта СИЗО №6 закопали телефон.