В овсяных хлопьях для арестанта СИЗО №6 закопали телефон

Телефон нашли при досмотре передачи. Фото: pixabay.com
Телефон нашли при досмотре передачи. Фото: pixabay.com

Позаботившийся об обвиняемом С. заработал протокол об административном правонарушении.

В овсяных хлопьях, предназначавшихся для арестанта СИЗО №6, закопали телефон. Полезный сюрприз для обвиняемого С. нашли при обыске продуктовой передачи в профильном бюро учреждения, сообщили в УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти 17 июля.

Поскольку имя того, кто решил позаботиться о заключенном попало в журналы посещений, сотрудникам СИЗО не составило труда вычислить его и составить протокол о правонарушении — административном. Вероятно, дело ограничится штрафом и виновный не разделит судьбу обвиняемого С. в следственном изоляторе. В УФСИН отметили, что проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации.

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В овсяных хлопьях для арестанта СИЗО №6 закопали телефон
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