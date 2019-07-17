В овсяных хлопьях для арестанта СИЗО №6 закопали телефон

Позаботившийся об обвиняемом С. заработал протокол об административном правонарушении.

В овсяных хлопьях, предназначавшихся для арестанта СИЗО №6, закопали телефон. Полезный сюрприз для обвиняемого С. нашли при обыске продуктовой передачи в профильном бюро учреждения, сообщили в УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти 17 июля.

Поскольку имя того, кто решил позаботиться о заключенном попало в журналы посещений, сотрудникам СИЗО не составило труда вычислить его и составить протокол о правонарушении — административном. Вероятно, дело ограничится штрафом и виновный не разделит судьбу обвиняемого С. в следственном изоляторе. В УФСИН отметили, что проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации.