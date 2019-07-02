Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения курса реабилитации

Врачи будут лечить колено футболиста.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на уполномоченную по правам человека Татьяну Потяеву. Она отметила, что нападающего футбольного клуба «Зенита» Александра Кокорина согласились выпустить из СИЗО, чтобы он прошел курс реабилитации в больнице. Потяева также уточнила, что он вернется в места лишения свободы до того, как его должны будут перевести в колонию. К слову, Александра и Кирилла Кокороных обещали отправить в тюрьму.

Напоминаем, что суд признал братьев виновными по делу о драках, которые произошли в Москве в октябре 2018 года. Им предстоит отсидеть в колонии полтора года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО. По словам Кокорина, никто в жизни не застрахован от ошибок, но самое главное сделать правильные выводы и не сдаваться. Также футболист поблагодарил клуб «Зенит» за предоставленных ему врачей.