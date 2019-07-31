Задержан гендиректор компании «Норманн» Владимир Смирнов

Сейчас решается вопрос об избрании Смирнову меры пресечения. Смирнова уже задерживали в январе этого года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (1,8 млрд рублей), с апреля он находится под подпиской о невыезде. Всего у «Норманна» осталось 12 незавершенных строек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что голодовка дольщиков «Норманна» не принесла результатов