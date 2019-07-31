Задержан гендиректор компании «Норманн» Владимир Смирнов

Полиция задержала Владимира Смирнова, главу строительной компании-банкрота «Норманн», дольщики которой сегодня приостановили голодовку.
Бессрочная голодовка дольщиков недостроенных жилых комплексов «На Заречной» и «Три апельсина» началась из-за того, что Смирнов отказался подписывать договор о достройке с инвестором ООО «ПТК», найденным и предложенным властями Ленобласти. Сегодня ее пришлось приостановить из-за ухудшившегося здоровья некоторых ее участников, сообщает ТАСС.
Сейчас решается вопрос об избрании Смирнову меры пресечения. Смирнова уже задерживали в январе этого года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (1,8 млрд рублей), с апреля он находится под подпиской о невыезде. Всего у «Норманна» осталось 12 незавершенных строек.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что голодовка дольщиков «Норманна» не принесла результатов