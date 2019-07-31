В центральном офисе «Буквоеда» проводится обыск

В центральном офисе «Буквоеда» проводится обыск
Причины обыска пока неизвестны. Фото: pixabay.com

Оперативники прибыли с обыском в центральный офис сети книжных магазинов «Буквоед» в Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка.ру», полиция приехала в офис расположенный на Минеральной улице в 11 утра, после чего сказала покинуть помещение работникам и стала выносить технику и документы. Причины обыска пока неизвестны. Комментировать ситуацию в «Буквоеде» не стали.

«Буквоед» — крупнейшая сеть магазинов, которая входит в объединенную сеть «Читай-город — Буквоед». Выручка компании на 2017 год дошла до 3,6 млрд рублей, из которой чистая прибыль — 164 млн рублей. На следующий год доход объединенных сетей составил 24 млрд рублей. С этого же года сеть принадлежит компании «Читай город».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что книжный магазин начнет организовывать в своих офисах встречи с писателями. Читатели в живую смогут пообщаться с авторами понравившихся произведений.

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В центральном офисе «Буквоеда» проводится обыск