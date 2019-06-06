Вопросы к современной прозе: «Буквоед» запускает встречи с писателями

Вживую пообщаться с авторами, которые «зацепили», можно будет в июне — «Буквоед» проведёт для этого специальные мероприятия. Книги современных писателей сейчас действительно входят в топ продаж, однако классику обогнать им пока не удалось.

Сеть книжных магазинов «Буквоед» отрывает в Петербурге летний сезон встреч с современными писателями. На мероприятиях можно будет приобрести книгу, задать вопрос любимому автору или получить его автограф.

О том, что интересного готовят презентации книг, насколько они востребованы и вытесняет ли современная проза классическую, Gazeta.SPb рассказала представитель «Буквоеда» Виктория Нурмухамедова.

Как часто в «Буквоеде» проходят презентации книг?

У «Буквоеда» есть специальный проект «Культурная среда», в рамках которого мы проводим около 40 встреч в месяц. На протяжении всего года наши покупатели имеют возможность лично пообщаться с любимыми авторами, известными деятелями культуры и искусства, а за календарем наших встреч можно следить на сайте bookvoed.ru.

Как попасть на встречу? Может ли это сделать простой читатель или нужно приглашение?

Каждый может посетить встречи бесплатно и без специальных приглашений, а ограничения устанавливаются только по возрасту. Бывает, что мы прописываем специальные условия присутствия, когда ожидаем исключительно большое количество посетителей – как правило, пропуском на этих встречах является покупка свежей книги автора.

Можно ли купить книгу автора на презентации или после неё, попросить у писателя автограф, задать ему вопросы?

Книги возможно приобрести на самой встрече, заранее купить в любом магазине сети или заказать через интернет-магазин. Вопросы, конечно, можно задавать – для этого встречи и проходят. В конце мы проводим автограф-сессию, во время которой есть возможность сфотографироваться на память с автором (если сам автор не возражает, конечно).

Сколько в среднем людей приходит на презентацию книги? Становится ли их больше раз от раза?

Количество посетителей напрямую зависит от популярности автора. В среднем мы ожидаем до 100 человек на одной встрече. На самых медийных гостей приходит около 300-400 человек. Бывают, конечно, рекорды: с Ником Вуйчичем захотели встретиться более 1 000 человек, с Джорджем Мартином – 1 600, а на последнюю встречу с Тиллем Линдеманном (солистом группы Rammstein) пришло более 2 000 поклонников.

Как часто сейчас покупают современную прозу? Можно ли говорить,что интерес петербуржцев к современной прозе растет?

Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин – произведения этих современных авторов входят в топ продаж «Буквоеда», а новые работы и встречи с ними — всегда одни из самых ожидаемых. Но есть сегмент литературы, популярность которого еще никто не смог оспорить – это классика. Она живет вне времени: внимание к классическим произведениям и её авторам не ослабевает никогда.

Расписание авторских презентаций книг и других событий, которые «Буквоед» приготовил петербуржцам и гостям города летом-2019, доступно на сайте книжной сети.

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