Библиотекарь: детям лучше не давать электронные книги

В Петербурге проходила акция «Библионочь». Опытный библиотекарь рассказала, какие способы побуждают детей читать. Один из таких — короткие рассказы.

Gazeta.SPb пообщалась с заведующей сектором дошкольников и младших школьников отдела обслуживания Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина Соседовой Анной. Именно эта библиотека — идеолог и координатор Союза детских библиотек Санкт-Петербурга.

Анна, как вы считаете, стали ли дети читать меньше в последнее время? Или наоборот?

Да, дети стали читать меньше. Хотя, в целом, вопрос неоднозначный, есть и очень читающие детки, а есть родители, которые приходят и просят найти такую книгу, которая может заинтересовать ребенка.

Лучший способ привлечения детей к чтению, на ваш взгляд?

Прежде всего, иллюстрации (не компьютерные, а те, которые создают художники-мультипликаторы). Также короткие рассказы, так как длинные истории, как правило, отпугивают детей. Популярны комиксы с хорошим текстом, картинками и захватывающей историей (такие как «Приключения Тинтина», «Энди Гриффитс»). Популярны истории шведского писателя Свена Нурдквиста о Финдусе и Пэтсоне, ну и конечно, любимые Мумми-тролли. Есть книжки-трансформеры без текста, книжки с иллюстрациями 3D и другими спецэффектами.

Какие мероприятия для привлечения детей к книгам проводят библиотеки вашего союза?

В нашей детской библиотеке имени Пушкина, например, есть замечательный кинотеатр 7D. Афиша киносеансов по литературным произведениям делается на неделю. Просмотр небольшого фильма – это своеобразное поощрение, которое включено в общую программу проекта. Он направлен на развитие детского чтения. Детки получают задание прочитать книгу, поучаствовать в викторине и мастер-классе, а затем смотрят кино-ролик.

Также проводятся встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, интересные мастер-классы, например, «Создай свою иллюстрацию», экскурсия «Дом, где живут волшебные книги». Мы проводим обзоры книжных новинок, размещаем в интернете информацию. Также делаем разного рода мероприятия для школ, детских садов, инвалидов.

Мы участвуем в акции «Библионочь» и «Ночь музеев». В этом году библионочь, прошедшая 19-20 апреля 2019 года посвящена «Дню рождения Д’Артаньяна». Это мероприятия разного формата: лекции, мастер-классы, просмотр бук-трейлеров, интерактивные выставки, множество сюрпризов.

В каком возрасте, по вашему мнению, надо вести ребёнка в библиотеку, чтобы он вовлекся в чтение с большей вероятностью?

Не раньше года. До этого периода все формируется. А в возрасте 3-4 дети уже вполне самостоятельно могут выбирать книжки и даже советуют родителям, что взять.

Что делать родителям, дабы не отбить у ребёнка охоту читать? Как им воспитать в ребёнке любовь или хотя бы тягу к книгам?

Прежде всего не навязывать свое мнение, дать возможность ребенку самому определиться. Существует классический способ – чтение родителями книг на ночь детям. Это укрепляет психологический контакт между родителями и детьми.

Можно постепенно читать книги с усложнением. Например, увеличивать число персонажей, Книжки для детей обязательно должны быть с картинками.

На самом деле есть ли разница: читать с электронного устройства или бумажную книгу? В чем особенность детского восприятия?

Конечно, есть. Здесь можно говорить о том, что и тот, и другой вид книги заслуживает право на существование. Только вот для деток все-таки лучше, чтобы книжка была реальной, особенно, если это книга необычная, которую можно покрутить, потрогать, поиграть ней, придумать свою историю (если без картинок).

В старшем возрасте электронные устройства становятся просто удобнее, так как туда можно закачать большое количество литературы и взять с собой в поездку, например.

Какие книги вы бы посоветовали ребёнку, который только-только начал читать в первую очередь? А какие — совсем нет?

Скажу честно, что при этом вопросе русские советские авторы не вспоминаются. Во всяком случае, для малышей. В лучшем случае – классика: Агния Барто, Корней Чуковский, Виталий Бианки.

А так это, конечно, прежде всего шведские авторы. В Швеции, вообще, идет серьезная работа по детскому чтению — это программа, которую поддерживает государство. У них очень много книг с хорошими иллюстрациями, которые подготавливают к чтению книг с текстом. Например, Астрид Линдгрен. Сейчас есть много интересных книг-открытий, про викингов, динозавров, транспорт, с небольшой информационной наполненностью и игровыми спецэффектами.

Большим спросом пользуется серия про животных, подготовленная при участии известных людей («Я — белка», «Я — енот»). Такие книги написаны от первого лица.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в городе все меньше и меньше покупают книги.