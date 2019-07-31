Экологи выяснили, какова судьба полигона ТБО под Кингисеппом

Местные жители беспокоились, что его собираются расширить.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе МОО «Зеленый Фронт». Ленинградцы рассказали, что слышали, будто «Фосфорит» собирается расширять полигон для приема коммунальных отходов со всей Ленинградской области, что не понравилось людям, проживающим неподалеку.

Экологи выяснили, что переживать не о чем. Во-первых, «Фосфорит» не имеет к слухам никакого отношения.

Представители компании рассказали, что расширять объект не собираются.

«Наш полигон предназначен для собственных нужд, и расширять его мы не планируем»,

— говорится в сообщении.

Во-вторых, хотят реконструировать уже имеющийся полигон и сделать его больше, но это не должно заставлять нервничать местных жителей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к 2020 году 70% территории полигона «Новоселки» рекультивируют.