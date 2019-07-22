К 2020 году 70% территории полигона «Новоселки» рекультивируют

К 2020 году 70% территории полигона &#171;Новоселки&#187; рекультивируют
На реализацию программы государства "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге" выделено почти 8 миллиардов рублей, из которых освоено 98,9 %. Фото: pixabay

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга полностью рекультивирует полигон «Новоселки» к 2022 году, а уже к 2020 году будет завершено 70% работ по рекультивации свалки. Полигон был закрыт в 2017 году, а в 2018 году его начали отсыпать.

Глава ведомства Владимир Рублевский рассказал 22 июля о планах властей в ходе совещания членов правительства. По словам Рублевского, в 2018 году на реализацию программы государства «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» выделено почти 8 миллиардов рублей, из которых освоено 98,9 %.

Вице-губернатор Николай Бондаренко доложил о выполнении задачи, которую поставил на прошлой неделе врио губернатора Петербурга Александр Беглов — ликвидации 36 незаконных свалок. Бондаренко отчитался, что 8 несанкционированных свалок уже убраны и еще 15 ликвидируют до середины ноября текущего года.

Работы по 9 свалкам запланированы на 2020 год. Остальные 4 свалки находятся на частной территории: один собственник согласился ликвидировать ее, с другим устанавливают связь. Оставшиеся двое отказались очистить свои участки, материалы по этим случаям передали в прокуратуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Полюстрово скоро не будет свалки и появится фонтан.

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