Гендиректор «Норманна» отправился в СИЗО

Виктору Смирнову предстоит провести за решеткой как минимум два ближайших месяца.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». В сообщении сказано, что суд отправил Виктора Смирнова под арест на два месяца.

Напоминаем, что он является генеральным директором «Норманна», который славится своими долгостроями. Сотни семей ждут своих ключей от квартир в ЖК «На Заречной» и в ЖК «Три апельсина». Не выдержав, люди объявили голодовку – как раз в ее разгар и был задержан Смирнов.

К слову, застройщик уже становился подозреваемым в мошенничестве на сумму почти в два миллиарда рублей, но ему выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В суде Смирнов просил не назначать ему арест, так как это может негативно сказаться на процессе строительства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дольщики «Норманна» объявили бессрочную голодовку. Сегодня дольщики, обманутые компанией «Норманн», 10 дней назад признанной банкротом, объявили бессрочную голодовку.