Анита Цой, получившая травму во время выступления, отменила масштабный тур

Певица зацепилась ногой за лестницу, после чего ее отвезли в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Плохой новостью артистка поделилась в своем Instagram. Анина Цой попросила прощения у поклонников и заявила, что ближайшие концерты отменяются. Слушатели в Сочи, Ялте, Анапе, Геленджике, Севастополе, Симферополе, Феодосии и Евпатории могут и не надеяться увидеть звезду на запланированных ранее концертах.

Анита Цой объяснила, что врачи запрещают ей выходить на сцену.

«Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! С любовью, ваша Анита»,

— подписала пост звезда.

Здоровья певице пожелали не только поклонники, но и коллеги. Под постом уже высказалась Лолита Милявская и Игорь Николаев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Аниту Цой госпитализировали с фестиваля из-за травмы. В своем Instagram пострадавшая рассказала, что сорвала ноготь.