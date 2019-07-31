Анита Цой, получившая травму во время выступления, отменила масштабный тур

Певица зацепилась ногой за лестницу, после чего ее отвезли в больницу.
Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Плохой новостью артистка поделилась в своем Instagram. Анина Цой попросила прощения у поклонников и заявила, что ближайшие концерты отменяются. Слушатели в Сочи, Ялте, Анапе, Геленджике, Севастополе, Симферополе, Феодосии и Евпатории могут и не надеяться увидеть звезду на запланированных ранее концертах.
Анита Цой объяснила, что врачи запрещают ей выходить на сцену.
«Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! С любовью, ваша Анита»,
— подписала пост звезда.
Здоровья певице пожелали не только поклонники, но и коллеги. Под постом уже высказалась Лолита Милявская и Игорь Николаев.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Аниту Цой госпитализировали с фестиваля из-за травмы. В своем Instagram пострадавшая рассказала, что сорвала ноготь.