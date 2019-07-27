Аниту Цой госпитализировали с фестиваля из-за травмы

Певица повредила большой палец.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу фестиваля «Жара», который проходит в Баку.

Анита Цой споткнулась, в результате чего ушибла ногу – у нее пошла кровь из пальца. Певица, переживая о своем состоянии, обратилась к медикам. В своем Instagram пострадавшая рассказала, что сорвала ноготь, зацепившись за лестницу во время прохода по красной дорожке. Сейчас Анита Цой чувствует себя хорошо и поблагодарила всех переживающих за поддержку.

Напоминаем, что фестиваль начался 25 июля и продлится до 28 числа. На нем выступила в том числе Ольга Бузова, Вера Брежнева и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены. Народная артистка СССР находится в тяжелом состоянии после падения со сцены прямо во время спектакля. Позже стало известно, что 75-летняя Чурикова сломала два ребра, когда упала со сцены московского театра «Русская песня» во время спектакля.