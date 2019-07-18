Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены

Актриса Инна Чурикова госпитализирована в Институт Склифосовского после падения со сцены во время спектакля.

Народная артистка СССР Инна Чурикова находятся в тяжелом состоянии после падения со сцены прямо во время спектакля. Об этом сообщает «ТАСС» приводя слова супруга актрисы Глеба Панфилова.

«Инна Михайловна упала во время спектакля, пока мы не понимаем, что произошло, ждем скорую, будет ли госпитализация, я не знаю», — рассказал Глеб Панфилов.

Позже стало известно, что 75-летняя Чурикова сломала два ребра, когда упала со сцены московского театра «Русская песня» во время спектакля.

Коллега актрисы Екатерина Васильева рассказала, что падение произошло из-за того, что артистка споткнулась обо что-то на затемненной сцене.

Зрители спектакля также заявляют, что у нее закружилась голова, она не удержала равновесие и упала со сцены.

Чурикову доставили на скорой в институт Склифосовского.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что звезду «Улиц разбитых фонарей» Юрия Кузнецова госпитализировали.