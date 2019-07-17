Звезду «Улиц разбитых фонарей» Юрия Кузнецова госпитализировали

В одну из больниц Петербурга экстренно доставили заслуженного артиста Юрия Кузнецова. Он известен по роли начальника РУВД в сериале «Улицы разбитых фонарей».

По предварительным данным, помощь медиков 72-летнему Кузнецову понадобилась из-за проблем с сердцем. В больнице его прооперировали, сообщает Рен ТВ.

Состояние актера врачи оценивают как удовлетворительное.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане в семье офицера милиции. В его фильмографии более 140 фильмов и сериалов. Среди них «Брат», «Утомленное солнцем», «Елки Последние», «Морские дьяволы. Смерч», «Литейный 4», «Пробуждение», «Студенты», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве госпитализировали 80-летнюю супругу Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Артистка жаловалась на плохое самочувствие с отравления мужа.