В экстренном порядке госпитализировали Лидию Федосееву-Шукшину

Здоровье Лидии Николаевны находится в критическом состоянии с начала лета. Фото: кадр из фильма "Линия Марты".

Здоровье Лидии Николаевны находится в критическом состоянии с начала лета. Фото: кадр из фильма "Линия Марты".

80-летнюю супругу Бари Алибасова доставили на «скорой» в клинику Москвы.

Артистке внезапно стало плохо, она пожаловалась на удушья после приступа бронхиальной астмы. Медики сразу приехали на вызов и провели женщине небулайзерную терапию. После этого врачи приняли решение экстренно госпитализировать Федосееву-Шукшину в медучреждение. Пока что нет данных о том, как долго она пробудет под присмотром врачей.

Здоровье Лидии Николаевны находится в критическом состоянии с начала лета, с тех пор как произошло происшествие с отравлением ее супруга Бари Алибасова, артистка часто жалуется на плохое самочувствие.

Стресс подкосил ее состояние здоровья. В первые дни госпитализации Алибасова, она не отходила от него ни на шаг. Бари Каримович все еще восстанавливается, но уже из дома.

Ранее в Gazeta.SPb сообщала, что Бари Алибасов дал первое интервью после ожога средством для чистки труб.