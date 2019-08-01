В финском аэропорту открыли спортзал для пассажиров

В финском аэропорту Хельсинки-Вантаа пошли навстречу пожеланиям пассажиров и помимо традиционных сервисов открыли зал, где можно заняться физкультурой.

В аэропорту подходит к концу реконструкция стоимостью €1 млрд. Из нововведений — небольшой спортзал, под который переоборудовали одну из детских игровых комнат. В комнате здоровья есть татами, шведская стенка, гимнастическое бревно и доска для баланса.

Дальние перелеты могут быть очень тяжелыми из-за длительной обездвиженности. «Спортзал — это шанс уравновесить сидение. Мы создали новое пространство, которое поможет взрослым и детям оставаться активными», — говорит Джоанна Лааксо, менеджер по работе с клиентами хельсинкского аэропорта.

«Хороший способ проводить время между рейсами — делать легкие упражнения», — вторит ей Анни Рахту, личный тренер, которая часто летает между Лондоном и Хельсинки. Для того, чтобы почувствовать себя лучше, необязательно сильно напрягаться. «Упражнения не всегда должны быть интенсивными», — говорит Анни Рахту. Она отмечает, что даже если у пассажиров не будет с собой подходящей одежды для занятий спортом, даже простое висение на перекладине может волшебным образом подействовать на позвоночник.

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