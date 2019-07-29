Добраться из Петербурга в Хельсинки теперь можно бюджетно

Бюджетный тариф на данный момент введен на временной основе, однако допускается вероятность, что его переведут в постоянный формат.

Аналог лоукост-тарифа на пароме «Принцесса Анастасия», который следует по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, был введен оператором данного парома Moby SPL. Стоимость билета по такому тарифу обойдется пассажирам всего в 1,6 тысяч рублей.

По словам коммерческого директора Moby SPL Алексея Сухоцкого, пока что предложение действует до конца летнего сезона, однако может быть введено на постоянной основе.

Пассажиров, следующих по данному тарифу, размещают на сидячем месте на палубе парома, где ранее находился кинотеатр. Путешествие на данном виде транспорта длится 13 часов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РЖД запустит двухэтажные поезда из Санкт-Петербурга в Мурманск в следующем году.