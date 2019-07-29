РЖД запустит двухэтажные поезда из Петербурга в Мурманск

Запуск двухэтажных составов намечается уже на следующий год.

Санкт-Петербург и Мурманск свяжут модернизированным видом транспорта. Составы, которые соответствуют всем современным технологиям, намерены запустить в 2020 году.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что на данный момент вопрос уже урегулирован с ОАО «РЖД».

По словам Чибиса, для маршрута Санкт-Петербург — Мурманск будет закуплено 48 единиц двухэтажных вагонов, а также 3 вагона-ресторана.

Кроме глава Мурманской области заметил, что уже с осени текущего года города будет связывать авиаперелет, осуществляемый лоукостером «Победа».

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