Долгий вылет из Пулково с приключениями

Сегодня днем на 2 часа был задержан рейс из Петербурга в турецкую Анталью из-за череды неприятностей.

Самолет авиакомпании «Ай Флай» должен был вылететь на турецкий курорт в 13:50, но сделал это лишь после 16:00, сообщает «Фонтанка». Сперва семерых человек не пропустили на паспортном контроле, и из самолета пришлось выгружать их багаж. Потом выдвижной трап поцарапал фюзеляж самолета. Службы аэропорта Пулково составляли акт и решали, может ли Airbus совершить полет, решили что может. Некоторые пассажиры не поверили в безопасность воздушного судна, отказались лететь и потребовали ссадить их обратно в аэропорт. Багажный отсек снова открывали, чтобы найти вещи несостоявшихся пассажиров. В итоге один из мужчин не выдержал и закурил. Закурил он прямо в туалете самолета, оборудованного датчиками, поэтому 49-летнего нарушителя тут же поймали, и вылет снова задержался, потому что на этот раз пришлось вызывать полицию для составления административного протокола. Пассажиры, делясь впечатлениями, особенно отметили речь капитана самолета, который просил пассажиров «думать головой, прежде чем сходить с рейса».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, забастовка в аэропорту Барселоны задержала самолет до Петербурга