Жители Гатчины отправили на переработку грузовик покрышек

Жители Гатчины отправили на переработку грузовик покрышек
Результатами проведенных работ стал целый грузовик с покрышками, объем которого составляет 27 кубометров. Фото: vk.com/kolesa_quest

Акция «Охота на колеса» проводится уже несколько лет подряд в некоторых районах Ленобласти.

Жители Ленобласти обратили внимание на старые покрышки, которые можно заметить в каждом двое — из них вырезают различные фигуры животных и цветов и используют в качестве украшения территорий возле жилых домов. Но мало кто задумывается о том, что все эти резиновые объекты искусства зачастую выделяют вредные и опасные вещества. Об этом пишет «Гатчинская Служба Новостей».

Организатор экопроекта «Охота на колеса» Лариса Волхова составила карту свалок, на которых можно найти покрышки. Последняя «охота» на покрышки прошла в субботу, 27 июля. Добровольцы провели уборку в Гатчине, в Тайцах, в Пудости, в Котельниково и в Малых Колпанах.

Результатами проведенных работ стал целый грузовик с покрышками, объем которого составляет 27 кубометров. Все собранные отходы отправят на переработку, чтобы превратить их в резиновую крошку для производств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экологи выяснили, какова судьба полигона ТБО под Кингисеппом.

гатчина отходы покрышки свалки экоактивисты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Гатчины отправили на переработку грузовик покрышек
Подростки взяли покататься мамин Infiniti
На визе в Шри-Ланку теперь можно сэкономить $35-40
Школьники из Бразилии выиграли олимпиаду по экономике в Петербурге
Экс-директор госучреждения в Петербурге получил условный срок за хищение ...
В Тихвине благоустраивают Парк поколений
Движение по Комендантскому и Богатырскому проспектам откроют к сентябрю
Пожары в Сибири способствуют ускорению таяния льдов в Арктике