Жители Гатчины отправили на переработку грузовик покрышек

Акция «Охота на колеса» проводится уже несколько лет подряд в некоторых районах Ленобласти.

Жители Ленобласти обратили внимание на старые покрышки, которые можно заметить в каждом двое — из них вырезают различные фигуры животных и цветов и используют в качестве украшения территорий возле жилых домов. Но мало кто задумывается о том, что все эти резиновые объекты искусства зачастую выделяют вредные и опасные вещества. Об этом пишет «Гатчинская Служба Новостей».

Организатор экопроекта «Охота на колеса» Лариса Волхова составила карту свалок, на которых можно найти покрышки. Последняя «охота» на покрышки прошла в субботу, 27 июля. Добровольцы провели уборку в Гатчине, в Тайцах, в Пудости, в Котельниково и в Малых Колпанах.

Результатами проведенных работ стал целый грузовик с покрышками, объем которого составляет 27 кубометров. Все собранные отходы отправят на переработку, чтобы превратить их в резиновую крошку для производств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экологи выяснили, какова судьба полигона ТБО под Кингисеппом.