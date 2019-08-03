Труп пролежал под полом ресторана в Москве более 25 лет

Тело нашли во время ремонта. Фото: pixabay.com

Тело нашли во время ремонта. Фото: pixabay.com

Пользователи соцсетей назвали тело мужчины “эхом 90-ых”.

Тело неизвестного нашли под полом в московском ресторане. Мужчина пролежал под досками пола свыше 25 лет.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что труп нашли, когда рабочие принялись за ремонт помещения, сообщает РИА Новости 3 августа. Точный адрес ресторана не называют, но известно, что он расположен в Люблино.

Сейчас следователи Москвы выясняют обстоятельства и назначают медэкспертизы.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на новость, некоторые назвали труп “эхом 90-ых”.

Район Люблино расположен на юго-востоке Москвы. Сейчас в нем живет около 171 тысячи человек.

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