Труп пролежал под полом ресторана в Москве более 25 лет

Пользователи соцсетей назвали тело мужчины “эхом 90-ых”.
Тело неизвестного нашли под полом в московском ресторане. Мужчина пролежал под досками пола свыше 25 лет.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что труп нашли, когда рабочие принялись за ремонт помещения, сообщает РИА Новости 3 августа. Точный адрес ресторана не называют, но известно, что он расположен в Люблино.
Сейчас следователи Москвы выясняют обстоятельства и назначают медэкспертизы.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на новость, некоторые назвали труп “эхом 90-ых”.
Район Люблино расположен на юго-востоке Москвы. Сейчас в нем живет около 171 тысячи человек.
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