Тело женщины нашли в доме на Кушелевской дороге

Следователи предполагают, что жительницу Петербурга убил ее супруг.

В доме на Кушелевской дороге нашли тело женщины утром в субботу. Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело об убийстве.

Следствие полагает, что женщину убил ее супруг: во время внезапной ссоры он набросился на нее и не меньше 15 раз ударил ее ножом, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Санкт-Петербургу 3 августа. Женщина погибла на месте от полученных травм. Позже мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями.

Следственный отдел Калининского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства происшествия, опрашивает родственников, близких, очевидцев. Расследование еще не завершено.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что азербайджанца осудили на родине за убийства и вымогательства в Санкт-Петербурге.