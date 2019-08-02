Азербайджанца осудили на родине за убийства и вымогательства в Петербурге

Азербайджанца осудили на родине за убийства и вымогательства в Петербурге
Мужчина получил 13,5 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Мурад М. возглавлял преступную группировку, которая “крышевала” петербургских бизнесменов.

Азербайджанца осудили на родине за преступления в Санкт-Петербурге. Его обвиняли в убийствах, вымогательстве и уничтожении имущества в составе ОПГ.

Мурад М. собрал в Петербурге группу из выходцев из Азербайджана. ОПГ занималась заказными убийствами и вымогательствами, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Санкт-Петербургу 2 августа.

К примеру, в 2007 году обвиняемый предложил петербургскому бизнесмену покровительство за деньги, но тот отказался. Сначала участники банды подожгли автомобиль предпринимателя, а потом убили 22-летнюю дочь.

Злоумышленника искали на родине, но обвиняемый получил российское гражданство — как позже выяснилось, незаконно. В 2017 году его лишили гражданства и отправили домой. Сейчас благодаря доказательной базе ГСУ СК РФ по Петербургу, азербайджанца признали виновным и назначили наказание в 13,5 лет лишения свободы. Остальных участников ОПГ уже поймали и осудили в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки Григорьевой рассказал о мотивах.

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