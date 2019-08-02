Предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах

Мужчина позвал Григорьеву к себе домой выпить водки, но не стерпел оскорблений.

Житель Санкт-Петербурга признал вину в убийстве Елены Григорьевой, ЛГБТ-активистки и рассказал о вечере, когда произошло преступление.

Видео: Следственный комитет

Подозреваемый рассказал, что изначально пригласил женщину к себе лишь для того, чтобы вместе выпить — у него оставалась водка. Видеозапись, где мужчина раскрывает мотивы, опубликовал Следственный комитет РФ 2 августа. Григорьева, по его словам, оскорбила его — и пьяный мужчина вышел из себя.

Тело активистки нашли в кустах на Пулковской улице с множеством ранений 21 июля. Изначально полиция задержала подозреваемого жителя Киргизии, с которым Григорьеву видели в последний раз, но он лишь указал следствию на настоящего убийцу.

Подозреваемый Алексей В. раньше привлекался к ответственности по статье 228 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у первого подозреваемого тоже имелась судимость.