Киргиза с судимостями арестовали за убийство ЛГБТ-активистки Григорьерой

Следственный комитет считает, что преступление произошло на почве бытового конфликта.

Следственный комитет арестовал жителя Киргизии по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. 40-летнюю женщину нашли на Пулковской улице с ножевыми ранениями.

По информации следствия, 38-летнего киргиза уже раньше судили, сообщили Gazeta.SPb в УСК по Санкт-Петербургу 26 июля. Скоро ему предъявят официальное обвинение.

Следствие считает, что злоумышленник убил женщину в ходе бытового конфликта в ночь с 20 на 21 июля. Кроме этого киргиза считают причастным к нападению на знакомого, у которого он отобрал ценности в этом же месяце.

Напомним, ЛГБТ-сообщество считает, что к убийству причастны создатели сайта “Пила”, которые позицинируют себя как “гейхантеры” и стремятся очистить России от представителей гомосексуальной ориентации, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.