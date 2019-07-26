Киргиза с судимостями арестовали за убийство ЛГБТ-активистки Григорьерой

Киргиза с судимостями арестовали за убийство ЛГБТ-активистки Григорьерой
40-летнюю женщину нашли на Пулковской улице с ножевыми ранениями. Фото: vk.com/grigoreva_88

Следственный комитет считает, что преступление произошло на почве бытового конфликта.

Следственный комитет арестовал жителя Киргизии по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. 40-летнюю женщину нашли на Пулковской улице с ножевыми ранениями.

По информации следствия, 38-летнего киргиза уже раньше судили, сообщили Gazeta.SPb в УСК по Санкт-Петербургу 26 июля. Скоро ему предъявят официальное обвинение.

Следствие считает, что злоумышленник убил женщину в ходе бытового конфликта в ночь с 20 на 21 июля. Кроме этого киргиза считают причастным к нападению на знакомого, у которого он отобрал ценности в этом же месяце.

Напомним, ЛГБТ-сообщество считает, что к убийству причастны создатели сайта “Пила”, которые позицинируют себя как “гейхантеры” и стремятся очистить России от представителей гомосексуальной ориентации, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

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Киргиза с судимостями арестовали за убийство ЛГБТ-активистки Григорьерой
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