Фигуранты гомофобного списка «Пилы» обратились в СК после убийства активистки Григорьевой

Они считают, что создателей сайта стоит отыскать и проверить на причастность к жестокой расправе над женщиной.
Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ЛГБТ-группы «Выход». Уточняется, что в начале лета 2019 года был зарегистрирован сайт «Пила», на котором опубликовали список представителей ЛГБТ-сообщества, а также активистов. В него попала в том числе убитая Григорьева. На ресурсе говорилось, что всем упомянутым людям будут доставлены «опасные и жестокие подарочки» с 1 июля. Сайт заблокировали, но люди считают, что его создатели могут быть причастны к инциденту с Григорьевой.
«Мы требуем рассмотреть причастность „Пилы“ к совершению преступления как одну из возможных версий убийства»,
— говорится в сообщении.
Напоминаем, что тело Григорьевой нашли в минувшие выходные на Пулковской улице. Ей нанесли несколько колото-резанных ранений, а также душили.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в МВД подтвердили, что убитая активиста Григорьева часто обращалась в полицию.