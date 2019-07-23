В МВД подтвердили, что убитая активиста Григорьева часто обращалась в полицию

При этом в ведомстве отметили, что она никогда не жаловалась на угрозы.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оказывается, убитая Елена Григорьевна, которая отстаивала права ЛГБТ, часто обращалась к полицейским из-за ситуаций бытового характера. В МВД заявили, что она в основном жаловалась на своих знакомых. При этом в ведомстве уверяют, что Григорьева никогда не говорила, что получает угрозы.

Напоминаем, что тело женщины нашли у дома на Пулковской улице. На нем были следы насильственной смерти – активистку душили и нанесли ей восемь колото-резанных ран. Знакомый Григорьевой рассказал, что она говорила об агрессивно настроенных людей, которые угрожали ей расправой.

На данный момент задержан подозреваемый – уроженец Башкортостана. По факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Пулковской найден труп женщины с ножевыми ранениями.