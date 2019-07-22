На Пулковской найден труп женщины с ножевыми ранениями

В воскресенье вечером, 21 июля, у одного из домов по улице Пулковской в Московском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп женщины 1979 года рождения.

На теле погибшей было зафиксировано множество ножевых ранений, сообщили Gazeta.SPb в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

По факту обнаружения трупа сотрудниками Следственных органов СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На данный момент место происшествия уже осмотрено сотрудниками правоохранительных органов, в том числе следователями-криминалистами, специалистами судебной медицины. В настоящее время предпринимается комплекс мер, направленных на установление личности злоумышленника. Расследование дела продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 16-летнюю петербурженку обвиняют в поджоге дома в Ленобласти.