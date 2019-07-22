16-летнюю петербурженку обвиняют в поджоге дома в Ленобласти

Дачный дом сгорел в деревне Турышкино Кировского района Ленинградской области.

16-летнюю школьницу из Петербурга обвиняют в поджоге дачного дома в деревне Турышкино. По данным следствия, 6 апреля 2019 года обвиняемая и две ее подруги 14-ти и 15-ти лет проникли в частный дом. Школьницы решили затопить печку, развели огонь в топливнике и начали подкидывать в него большое количество легковоспламеняющихся предметов.

Из-за неосторожного обращения с огнем, в доме возник очаг возгорания, не поддававшийся контролю. Дачный дом выгорел дотла. Нанесенный девочками ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

Также известно, до подростки снимали пожар на камеру мобильного телефона, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Родители злоумышленниц и сами девочки принесли извинения потерпевшей и в полной мере возместили ущерб. Однако, в отношении 16-летней девочки было возбуждено уголовно дело.

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