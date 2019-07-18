Следком разберется в пожаре с тремя трупами на Братской

Судмедэксперт, следователи и спасатели МЧС осматривают место происшествия.

На месте пожара в Красногвардейском районе Петербурга нашли тела двух женщин и мужчины. Причины возгорания в частном доме на Братской улице устанавливаются, а Следственный комитет уже заявил, что проведет доследственную проверку.

Сейчас следователи Санкт-Петербурга, судмедэксперт и спасатели МЧС осматривают место происшествия.

Напомним, о пожаре на востоке Санкт-Петербурга узнали в 5 часов утра в четверг 18 июля. Деревянный дом с пристройкой, где начался пожар, имел размеры 8 на 15 м, площадь возгорания превысила 100 м2, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Пожар тушили 20 спасателей Петербурга, на место отправили пять машин. За прошедший день 17 июля спасатели выезжали на три пожара.