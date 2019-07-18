Деревянный дом загорелся на Братской улице, есть пострадавшие

За прошедшую среду в Петербурге потушили три пожара. Фото: pixabay.com

За прошедшую среду в Петербурге потушили три пожара. Фото: pixabay.com

Площадь возгорания составила более 100 м2, на место направили 20 пожарных.

Деревянный дом — вероятно, с людьми внутри — загорелся на Братской улице Петербурга. Данные о пострадавших сейчас уточняются.

Спасатели МЧС узнали о пожаре в Красногвардейском районе Петербурге в 5 часов утра. Огонь охватил одноэтажный деревянный дом размером 8х15 м и пристройку к нему, то есть площадь возгорания составила свыше 100 м2 сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 18 июля. На вызов направили пять экипажей МЧС Петебурга.

Возгорание тушили 20 человек личного состава МЧС, пожарные несколько часов боролись с огнем, но в 08:31 стало известно о ликвидации горения. Точно неизвестно, сколько человек пострадало и как оценили их состояние. За прошедшую среду 17 июля пожарные потушили три пожара.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о пожаре в садовом доме на юге Санкт-Петербурга.