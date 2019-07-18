Садовый дом сгорел в СНТ Дачное на юге Петербурга

На вызов в Московский район отправили два экипажа и 9 спасателей МЧС.

Садовый дом сгорел на юге Санкт-Петербурга. Пожарные потушили возгорание в садоводстве “Дачное” в ночь на четверг 18 июля.

Сообщение о пожаре в Московском районе Петербурга поступило в 01:43. На место происшествия тут же направили два экипажа , выяснилось, что в СНТ загорелся дощатый дом, размерами 3х4 м. Тушение пожара заняло около получаса: в 02:37 пожарные отчитались о ликвидации возгорания.

Всего на вызов в Московский район Петербурга отправили 9 человек личного состава МЧС Петербурга и два экипажа. Сведения о пострадавших не поступали. Показатель пожароопасности на 18 июля составляет 2 класс.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Балтийском судостроительном заводе Санкт-Петербурга потушили пожар.