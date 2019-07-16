Пожар на Балтийском заводе в Петербурге потушили

В Петербурге 16 июля ликвидировали пожар в цехе Балтийского завода на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Открытое горение потушили в 15:55 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар произошел на территории ООО «Балтийский завод — судостроение» в цехе №12 на 27 линии В.О., 2. Причиной возгорания, как уточнили в МЧС, стал выход газа с горением из ацитиленовых баллонов. Всего в спайке было 16 баллонов.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 35 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило в 15:11. Из-за угрозы распространения огня ему был присвоен ранг №1БИС.

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