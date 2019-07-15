Несколько построек сгорели в крупном пожаре под Гатчиной

Сгорело два частных дома и три хоз. постройки. Фото: pixabay.com

Сгорело два частных дома и три хоз. постройки. Фото: pixabay.com

На вызов в деревню Натальевка приехали четыре пожарных экипажа и 13 спасателей.

В деревне Натальевка произошел крупный пожар. Сгорели частные дома и хозяйственные постройки.

Пожарные получили сигнал о происшествии в Гатчинском районе Ленобласти днем в понедельник 15 июля. На тушение огня отправились смены 42, 43 и 119-ой пожарных частей Ленобласти. Всего в ликвидации возгорания участвовали 13 спасателей и четыре машины спецтехники, сообщили в ГУ МЧС Ленинградской области 15 июля.

В Натальевке сгорели два частных дома и три хозяйственные постройки, общая площадь пожара достигла 171 м2. При пожаре никто не пострадал — по крайне мере, в ГУ МЧС Ленобласти не поступала такая информация. Пожар успешно потушили и отдел надзора Гатчинского района разберется в причинах пожара.

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