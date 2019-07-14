Квартира в жилом доме загорелась на улице Ткачей

Горела обстановка на площади 14 м2 в комнате на 22 м2. Фото: pixabay.com

Горела обстановка на площади 14 м2 в комнате на 22 м2. Фото: pixabay.com

Четыре машины МЧС и 17 пожарных приехали на вызов в Невский район Петербурга.

Ночью в Невском районе Петербурга загорелась квартира. Спасателям МЧС удалось потушить пожар, прежде чем кто-либо пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ГУ МЧС Санкт-Петербурга 14 июля в 00:52. На улице Ткачей загорелась трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме. Горела обстановка на площади 14 м2 в комнате на 22 м2.

Пожар удалось потушить только к 02:41 — то есть тушение заняло не менее 1,5 часов. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга не располагают данными о пострадавших. На вызов в Невский район Петербурга отправили четыре машины МЧС и 17 пожарных.

За прошедшую субботу пожаров в Петербурге не было, сообщают в МЧС Петербурга.

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