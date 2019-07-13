В Мурино на частном земельном участке горит баня

Информации о постиравших нет. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

Информации о постиравших нет. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

Местные жители активно делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями с места происшествия.

В городе Мурино, который находится во Всеволожском районе Ленинградской области, случился пожар. Возгорание началось на территории деревянной бревенчатой бани, размещенной на одном из частных земельных участков.

О случившемся сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели происшествия делятся фотографиями и видео, на которых видно, что пожар весьма серьезный.

По словам очевидцев, огонь уже охватил крышу строения. Столб густого дыма виден на большом расстоянии, даже от ближайшей станции метро «Девяткино».

На место происшествия уже прибыла бригада МЧС для ликвидации возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Минеральной улице погибло два человека.