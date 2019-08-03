Новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата

Новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата
Петербуржцы рассказали о ситуации в социальных сетях. Фото: Мойка78/ВК

Обеспокоенные туристы штурмуют визовый центр в центре Петербурга.

Петербуржцев напугали сообщения об ужесточении визового режима с Финляндией. В визовом центре на улице Марата собрались огромные очереди.

Визовый центр обычно работает в пятницу до 16:00, но 2 августа время работы пришлось растянуть: по сообщениям петербуржцев в социальных сетях, даже в 17 часов очереди в кассу составляли до 200 человек.

Финляндия объявила об ужесточении визового режима 1 августа: новые меры вступят в силу с 1 сентября. Скандинавский сосед приводит процедуру в соответствие с нормами других шенгенских стран: скоро от жителей России попросят свидетельство платежеспособности и бронь отеля или план маршрута.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что финский МИД объяснил ужесточение процедуры.

визы документы марата очередь финляндия шенгенская виза
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Азиат изнасиловал пенсионерку в Ленобласти
Новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата
В Тихвинском районе мальчики угнали ВАЗ, а потом поставили на место
Lada пробила ограждение и вылетела ко входу на “Технологический институт”
Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году
Двое в Гатчине попытались украсть мобильник
Беглов съездил на дачи: проблемы СНТ начнут решать в 2019 году
В отношении виновного в смерти на КАДе возбуждено уголовное дело