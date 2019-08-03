Новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата

Обеспокоенные туристы штурмуют визовый центр в центре Петербурга.

Петербуржцев напугали сообщения об ужесточении визового режима с Финляндией. В визовом центре на улице Марата собрались огромные очереди.

Визовый центр обычно работает в пятницу до 16:00, но 2 августа время работы пришлось растянуть: по сообщениям петербуржцев в социальных сетях, даже в 17 часов очереди в кассу составляли до 200 человек.

Финляндия объявила об ужесточении визового режима 1 августа: новые меры вступят в силу с 1 сентября. Скандинавский сосед приводит процедуру в соответствие с нормами других шенгенских стран: скоро от жителей России попросят свидетельство платежеспособности и бронь отеля или план маршрута.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что финский МИД объяснил ужесточение процедуры.