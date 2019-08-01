Финский МИД объяснил ужесточение требований к визам с 1 сентября

Финский МИД объяснил ужесточение требований к визам с 1 сентября
Меры вводят с осени, чтобы не помешать отпускам. Фото: pixabay.com

Туристов, приезжающих за покупками, новая мера почти не затронет.

В Финляндии надеются, что новые требования к Шенгенской визе не отразятся на потоке туристов из России слишком серьезно. Новые требования вступят в силу только с осени, чтобы не трогать сезон отпусков.

Представитель МИД Финляндии объяснил ТАСС 1 августа, что те, кто приезжает в Финляндию за покупками на несколько часов, должны будут лишь предоставить план маршрута. Именно из-за них Финляндия и тянула с изменениям процедуры согласно директивам Евросоюза.

Напомним, к заявлению о подаче визы теперь придется добавлять описание маршрута или данные о месте проживания плюс подтверждение платежеспособности. Такие сопроводительные документы требуют и другие страны Евросоюза.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Лаппеенранты — одного из близких к российско-финской границе городов — составляет всего 200 км. За 2018 год финны выдали 665 тысяч виз (540 тысяч получили жители Петербурга). Этот показатель оказался ниже 2017 года на 8% и 9% соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что финны ужесточают требования к визам.

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