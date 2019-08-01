Финляндия ужесточила требования к получению визы для россиян

Россияне должны будут огласить план своей поездки, а также имеющиеся денежные средства. Фото: pixabay.com

Россияне должны будут огласить план своей поездки, а также имеющиеся денежные средства. Фото: pixabay.com

Жители России с 1 сентября настоящего года будут обязаны предоставить полный комплект документов для получения шенгенской визы.

Как сообщает министерство иностранных дел страны, посольства в Москве, в Санкт-Петербурге, а также Петрозаводске и Мурманске со вступлением закона будут работать по общепринятым правилам стран Евросоюза в отношении предоставляемого комплекта бумаг, требуемых для заявления на визу.

Россияне должны будут огласить план своей поездки, а также имеющиеся денежные средства. К заявлению нужно будет предоставить билеты и бронь места проживания, в случае отсутствия письменно рассказать о планах и маршруте.

Для подтверждения финансовой самостоятельности может потребоваться справка о доходах, выписка из банка за последние три месяца или документы, которые подтвердят наличие недвижимости на родине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о подозрении Финляндии, что Россия нарушает правила финского воздушного пространства.