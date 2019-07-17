Финляндия подозревает российский самолет в нарушении воздушного пространства

самолет провел на территории Финляндии около двух минут и пролетел вглубь более чем на километр от российско-финляндской границы. Фото: pixabay

самолет провел на территории Финляндии около двух минут и пролетел вглубь более чем на километр от российско-финляндской границы. Фото: pixabay

Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Предположительно, данное нарушение произошло в среду утром, 17 июля, на территории Финского залива неподалеку от финляндского города Порвоо.

Эксперт Министерства обороны Финляндии Кристиан Валккури заявил, что самолет провел на территории Финляндии около двух минут и пролетел вглубь более чем на километр от российско-финляндской границы.

Известно, что в текущем году это уже второе нарушение финского воздушного пространства. В середине весны самолет Португалии вторгся на территорию Финляндии в Киркконумми, находящейся вблизи мыса Уппиниеми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяная россиянка на резиновой лодке задержана на границе с Финляндией. Россиянку, путешествующую на резиновой лодке по озеру Пюхяярви заметили местные жители, сообщает Пограничная служба Финляндии. Россиянка не имела при себе никаких документов подтверждающих личность.