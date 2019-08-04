В Петербурге таксист принял роды у пассажирки

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель такси принял роды у жительницы Ленинградской области прямо в автомобиле.

О случившемся рассказывает «Фонтанка», ссылаясь на начальника диспетчерской службы одного из сервисов такси. Накануне в Сертолово 40-летний таксист взял в пассажиры беременную женщину с подругой. Они отправились в Северную столицу.

Однако на Выборгском шоссе пришлось остановиться и ждать бригаду скорой помощи, тогда у роженицы вдруг начались схватки. Таксист принял роды. Водитель рассказал, что видел, как головка ребенка уже показалась, и он буквально подставил руки, чтобы помочь малышу родиться.

У женщины родился мальчик. Сейчас она вместе с ребенком уже переданы врачам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у социальным участковым обратилось более 23 тысяч петербуржцев.