К социальным участковым обратилось более 23 тысяч петербуржцев

До конца текущего года во всех районах Санкт-Петербурга должны быть открыты службы социальных участковых.

Как стало известно Gazeta.SPb, всего за один месяц работы к сотрудникам службы социальных участковых Санкт-Петербурга обратилось порядка 23 тысяч человек, сообщили в городской администрации.

Всего за это время было зарегистрировано около 14 тысяч случаев оказания срочных услуг и принято не менее 5 тысяч заявлений в отношении организации социальной помощи.

Социальные участковые собирают данные о людях, которые нуждаются в социальном сопровождении, принимают от них заявки и в индивидуальном порядке прорабатывают необходимый «социальный маршрут» для получения помощи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре Санкт-Петербурга на Марата.