Северное сияние ждет жителей Ленобласти этой ночью

Северное сияние ждет жителей Ленобласти этой ночью
В Ленобласти обещают ясное небо. Фото: pixabay.com

Магнитная буря может вызвать головную боль у пожилых людей.

Магнитная буря позволит жителям Ленинградской области полюбоваться северным сиянием в ночном небе. Редкое природное явление можно будет увидеть в ночь с понедельника 5 августа на вторник 6 августа.

Для северного сияния нужна геомагнитная буря — и как раз такую над 47-ым регионом зафиксировали эксперты группы “Северное сияние СПБ Ленобласть” в соцсети “ВКонтакте”. Параметры бури обеспечат небо в разных оттенках фиолетового, синего и зеленого. В Ленобласти обещают ясную погоду наступающей ночью. Специалисты не уточняют, удастся ли увидеть сияние в Санкт-Петербурге. Сейчас небо над Северной столицей затянуто тучами.

Стоит учитывать, что геомагнитная буря может повлиять на самочувствие жителей Ленобласти и, возможно, Петербурга — у пожилых людей, к примеру, может разболеться голова.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржцы поделились фотографиями лунного затмения в соцсетях.

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